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وسط جهود مضنية من المملكة

وصول طائرة إيرانية إلى جدة لنقل رعايا أجلتهم السعودية من السودان

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
وصول طائرة إيرانية إلى جدة لنقل رعايا أجلتهم السعودية من السودان
المواطن - فريق التحرير

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أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها، بوصول طائرة إيرانية إلى مدينة جدة لنقل رعايا إيرانيين أجلتهم سفينة سعودية من السودان.

ونشرت “العربية”، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول طائرة الإجلاء الإيرانية إلى قاعدة الملك عبدالله بجدة.

ارتفاع عدد اللاجئين

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 4879 شخصًا حتى الآن، منهم 139 مواطنًا و4738 ينتمون لـ 96 جنسية.

وقالت الوزارة، إنه استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 20 مواطنًا سعوديًا.

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