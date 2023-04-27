وصول طائرة هندية السعودية لإجلاء رعايا نيودلهي القادمين من السودان

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أعلنت وزارة الدفاع، وصول طائرة عسكرية هندية قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي؛ لإجلاء عدد من الرعايا الذين جرى إجلاؤهم من السودان.
قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، تستقبل طائرة عسكرية هندية تقل عددًا من الرعايا الذين جرى إجلاؤهم من السودان.#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/RgBHX8WG14
— وزارة الدفاع (@modgovksa) April 27, 2023
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع تويتر، مقطع فيديو، يوثق وصول الطائرة العسكرية الهندية إلى أرض المملكة، وذلك ضمن جهود المملكة المستمرة منذ أيام لإجلاء الرعايا من السودان.
وأعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومـــال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال ســــفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصـل إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات الإجـلاء نحو 2744 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2625 شخصًا ينتمون لـ 76 جنسية).