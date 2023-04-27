وصول طائرتين من السودان لنقل الرعايا العالقين إلى جدة

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وصلت طائرتان، اليوم الخميس، وعلى متنها رعايا عالقون في السودان إلى القاعدة الجوية في جدة، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.
فيديو | وصول طائرتين تنقل رعايا عالقين في السودان إلى القاعدة الجوية في جدة #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/XSHffutOZO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفرنسية، أن الفرقاطة لورين أجلت 398 شخصاً يحملون 50 جنسية من بورتسودان إلى جدة
كما أعلنت وزارة الخارجية اليوم عن وصول سفينة الإجلاء السعودية الثامنة قادمة من السودان وعلى متنها 187 شخصاً إلى محافظة جدة.
وقالت الخارجية في بيان لها: “إنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان والنرويج والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيربا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).
وتابعت الخارجية أنه تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الطائف”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119) مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).