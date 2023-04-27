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استمرارًا لجهود المملكة في إجلاء الرعايا

وصول طائرتين من السودان لنقل الرعايا العالقين إلى جدة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
وصول طائرتين من السودان لنقل الرعايا العالقين إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت طائرتان، اليوم الخميس، وعلى متنها رعايا عالقون في السودان إلى القاعدة الجوية في جدة، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

وصول الرعايا لجدة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفرنسية، أن الفرقاطة لورين أجلت 398 شخصاً يحملون 50 جنسية من بورتسودان إلى جدة

كما أعلنت وزارة الخارجية اليوم عن وصول سفينة الإجلاء السعودية الثامنة قادمة من السودان وعلى متنها 187 شخصاً إلى محافظة جدة.

جهود المملكة

وقالت الخارجية في بيان لها: “إنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان والنرويج والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيربا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).

عمليات الإجلاء من السودان

وتابعت الخارجية أنه تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الطائف”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119) مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).

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