وصول وفد سعودي عماني مشترك إلى صنعاء

وصل وفد سعودي عماني مشترك برئاسة السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء باليمن.

وأظهرت صور التقطها مراسل وكالة “رويترز”، السفير السعودي والقيادي الحوثي مهدي المشاط وهما يتبادلان السلام، ويلتقطان صورًا جماعية برفقة أعضاء الوفدين السعودي والعماني.

وتأتي الزيارة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن.

وقف إطلاق النار

وذكرت “رويترز” في وقت سابق عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فستعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل الجاري.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادرها أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

مسودة خطة السلام

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرًا المرحلة الانتقالية.