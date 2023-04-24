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إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان حتى الآن نحو 356 شخصًا

وصول 10 مواطنين و189 من جنسيات أخرى إلى السعودية قادمين من السودان

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
وصول 10 مواطنين و189 من جنسيات أخرى إلى السعودية قادمين من السودان
المواطن - فريق التحرير

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قالت وزارة الخارجية: استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 10 مواطنين سعوديين.

توفير كافة الاحتياجات

وتابعت: كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 189 شخصًا من الجنسيات التالية (الولايـات المتحـدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيـا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا)، حيث تم نقلهم من خلال سـفينة جلالة الملك (ينبع)، حيث حرصـت المملكة على توفير كامـل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانـب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

356 شخصًا

وبذلك يصل إجمالــي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصًا (101 مواطن سعودي، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 جنسية).

 

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