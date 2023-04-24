وصول 10 مواطنين و189 من جنسيات أخرى إلى السعودية قادمين من السودان

قالت وزارة الخارجية: استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 10 مواطنين سعوديين.

فيديو | فرحة ركاب سفينة الإجلاء السعودية الخامسة من السودان بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة #الإخبارية pic.twitter.com/lPlMu3WMAy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

توفير كافة الاحتياجات

وتابعت: كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 189 شخصًا من الجنسيات التالية (الولايـات المتحـدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيـا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا)، حيث تم نقلهم من خلال سـفينة جلالة الملك (ينبع)، حيث حرصـت المملكة على توفير كامـل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانـب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

فيديو | وصول 10 مواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة من الذين أجلوا من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية#هنا_الرياض pic.twitter.com/FdXf4EVWv1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

356 شخصًا

وبذلك يصل إجمالــي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصًا (101 مواطن سعودي، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 جنسية).