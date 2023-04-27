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تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم

وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الخارجية إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية:

تفاصيل الجنسيات

(جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومـــال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال ســــفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصـل إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات
الإجـلاء نحو 2744 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية).

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