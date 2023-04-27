وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان

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أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
فيديو | لحظة نزول أول ركاب سفينة "جلالة الملك الرياض" إلى قاعدة الملك فيصل في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/loQPbI3A3r
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023
وقالت الخارجية إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية:
(جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومـــال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال ســــفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصـل إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات
الإجـلاء نحو 2744 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية).