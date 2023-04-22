Icon

لقطات لسيول العيص تشق طريقها بين الجبال Icon مبابي يطلب استمرار ميسي مع باريس سان جيرمان Icon الخارجية: إجلاء 91 سعودياً و66 من رعايا دول أخرى بينهم دبلوماسيون Icon الهلال يسعى لإنقاذ موسمه أمام الاتحاد Icon وصول 3 سفن إلى جدة على متنها عدد من المواطنين Icon السفير السعودي بالخرطوم: 3 مواكب نقلت المواطنين السعوديين Icon مشاهد لبردية غير مسبوقة على الناصفة شرق الخرمة Icon تجمعات عائلية وأكلات وفنون شعبية وعادات اجتماعية متوارثة في العيد Icon وصول 50 مواطناً وعدد من رعايا الدول من السودان إلى جدة Icon البرهان للشعب السوداني: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
برفقة عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة قادمة من السودان

وصول 3 سفن إلى جدة على متنها عدد من المواطنين

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
وصول 3 سفن إلى جدة على متنها عدد من المواطنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت مساء اليوم، السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، السفينة الثانية والثالثة والرابعة إلى جدة على متنها مواطنون وعدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة قادمة من السودان.

 

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت صباح اليوم، بدء ترتيب إجلاء السعوديين من السودان إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

توجيهات القيادة الرشيدة

وقالت الوزارة، في بيان لها “إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي
الرياضة

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي

الرياضة
انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين ريال
السوق

انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين...

السوق
قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
الرياضة

قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب...

الرياضة
جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة
صحة وطب‎

جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة

صحة وطب‎
اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى
العالم

اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام...

العالم
المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية والعالمية
أخبار رئيسية

المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية...

أخبار رئيسية
خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق
الرياضة

خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق

الرياضة
ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض يروي عطش الصائمين
السعودية اليوم

ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض...

السعودية اليوم