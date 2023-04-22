وصول 3 سفن إلى جدة على متنها عدد من المواطنين

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وصلت مساء اليوم، السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، السفينة الثانية والثالثة والرابعة إلى جدة على متنها مواطنون وعدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة قادمة من السودان.
فيديو | وصول السفينة الثانية إلى جدة على متنها مواطنين وعددا من رعايا الدول
تصوير مراسل #الإخبارية عبد الله الخرجي pic.twitter.com/hf7mAL1TUp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2023
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت صباح اليوم، بدء ترتيب إجلاء السعوديين من السودان إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
وقالت الوزارة، في بيان لها “إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة”.
فيديو | وصول سفينة الإجلاء الثالثة إلى جدة وعلى متنها مواطنين ورعايا عدد من الدول#الإخبارية pic.twitter.com/IdD1DeigCv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2023