وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

شؤون الحرمين تتحقق من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًّا بالمسجد الحرام مقتل 40 شخصًا شرق الكونغو الديمقراطية في أعمال عنف عروض وهدايا في احتفالات العاصمة المقدسة بعيد الفطر الباطن يُجدد آماله بالبقاء بفوز ثمين ضد الهلال رقم قياسي جديد لغسل صحن الطواف في 5 دقائق مشاهد ختام مسلسل جعفر العمدة تثير ضجة بمصر ياسر الشهراني يشارك مع الهلال لأول مرة منذ نوفمبر الماضي ضبط 10 أطنان من السمبوسة الفاسدة في جدة السديس يشارك الإفطار مع عدد من الإعلاميين بالمسجد الحرام أسامة القس: مسلسلات الـ30 حلقة مُهلكة
كشفت وسائل إعلام أجنبية أن السفارة الفنلندية بموسكو تلقت 3 طرود مشبوهة، تضمنت مسحوقًا أبيض مجهولًا وقامت بتسليمها للخارجية الروسية بانتظار النتائج.
وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، بأن السفارة الفنلندية توجهت إلى الخارجية بشأن تلقيها الطرود المشبوهة أمس الخميس.
وكانت الطرود موجهة إلى الملحق العسكري للسفارة الفنلندية ومساعديه. وبعد فتح طرد واحد تم العثور على مسحوق أبيض مجهول بداخله. ولم يتم فتح الطردين الآخرين بعد ذلك.
وأكدت الخارجية تسليم جميع الطرود الثلاثة للأجهزة الأمنية الروسية، مضيفة أنه سيتم إبلاغ السفارة الفنلندية بنتائج دراستها.