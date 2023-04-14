وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

كشفت وسائل إعلام أجنبية أن السفارة الفنلندية بموسكو تلقت 3 طرود مشبوهة، تضمنت مسحوقًا أبيض مجهولًا وقامت بتسليمها للخارجية الروسية بانتظار النتائج.

طرود مشبوهة

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، بأن السفارة الفنلندية توجهت إلى الخارجية بشأن تلقيها الطرود المشبوهة أمس الخميس.

وكانت الطرود موجهة إلى الملحق العسكري للسفارة الفنلندية ومساعديه. وبعد فتح طرد واحد تم العثور على مسحوق أبيض مجهول بداخله. ولم يتم فتح الطردين الآخرين بعد ذلك.

تسليمها للأجهزة الأمنية

وأكدت الخارجية تسليم جميع الطرود الثلاثة للأجهزة الأمنية الروسية، مضيفة أنه سيتم إبلاغ السفارة الفنلندية بنتائج دراستها.