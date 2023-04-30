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على متن طائرة سعودية قادمة من بورتسودان

 وصول 45 سعوديًا و37 من رعايا الدول إلى جدة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
 وصول 45 سعوديًا و37 من رعايا الدول إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت اليوم الأحد، طائرة سعودية وعلى متنها 82 شخصًا من بينهم 45 سعوديًا، قامت بإجلائهم من بورتسودان إلى جدة، بحسب ما أفادت “العربية”.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

جهود متواصلة

تزامن ذلك مع استمرار جهود جوازات ميناء جدة الإسلامي لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدقة وسرعة، مع معالجة أوضاع الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.

 

 

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