وصول 50 مواطناً وعدد من رعايا الدول من السودان إلى جدة البرهان للشعب السوداني: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر الزائرون يودعون المدينة المنورة بمشاعر الاشتياق وآمال بعودة اللقاء سماء مدن السعودية تتلون بالألعاب النارية في العيد العرفج: أبشركم جوالي علق بسبب المشاعر الرقمية التعلق الشديد بالزوج أكثر ما يتعب الزوجات.. ينسين أنفسهن المملكة تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي حالة مطرية غزيرة على الرياض والمدني يدعو الجميع لتوخي الحذر رؤية 2030 .. فأل حسن وعلامة فارقة في تاريخ المملكة الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
وصل عدد من المواطنين وعدد من رعايا الدول من السودان إلى جدة، وفقا لما أعلنته “الإخبارية” في خبر عاجل قبل قليل.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله الخرجي: وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول الشقيقة pic.twitter.com/WobLOHAsjm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2023
وأكد مراسل “الإخبارية”، عبد الله الخرجي وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطناً وعدداً من رعايا الدول الشقيقة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت صباح اليوم، بدء ترتيب إجلاء السعوديين من السودان إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
وقالت الوزارة، في بيان لها “إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة”.