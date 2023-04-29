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وصول سفينة هندية إلى ميناء جدة الإسلامي وعلى متنها 300

وصول 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية الإجلاء

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
وصول 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية الإجلاء
المواطن - فريق التحرير

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وصل قرابة 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية إجلاء رعايا الدول من السودان، وفقا لخبر عاجل نشرته الإخبارية.

وصول سفينة هندية

كما وصلت صباح اليوم، سفينة هندية إلى ميناء جدة الإسلامي وعلى متنها 300 شخص من رعايا الهند تم إجلاؤهم من السودان.

سفينة جلالة الملك مكة

وفي وقت لاحق وصل إلى جدة عبر سفينة جلالة الملك مكة، 195 شخصًا من رعايا (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).

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