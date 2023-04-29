الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من السودان إلى 4879 شخصاً الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة” المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة 4 أرقام آسيوية مميزة لـ الهلال وأوراوا الحرب على المخدرات حرب جميع الفئات الهلال وأوراوا في مباراة فض الاشتباك وصول 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية الإجلاء
وصل قرابة 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية إجلاء رعايا الدول من السودان، وفقا لخبر عاجل نشرته الإخبارية.
كما وصلت صباح اليوم، سفينة هندية إلى ميناء جدة الإسلامي وعلى متنها 300 شخص من رعايا الهند تم إجلاؤهم من السودان.
وفي وقت لاحق وصل إلى جدة عبر سفينة جلالة الملك مكة، 195 شخصًا من رعايا (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).