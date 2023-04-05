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بزيادة قدرها 6.05 مليون سهم

وطني للحديد والصلب ترفع رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٤ مساءً
وطني للحديد والصلب ترفع رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية
المواطن - فريق التحرير

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وافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة “وطني للحديد والصلب” زيادة رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية.

وحسب قناة “العربية”، قالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تقرر زيادة رأس المال من 121.1 مليون ريال إلى 181.65 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

أرباح وطني للحديد والصلب

وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 60.55 مليون ريال من بند “أرباح مبقاة”.

ولفتت إلى أن عدد الأسهم سيرتفع من 12.11 مليون سهم إلى 18.16 مليون سهم، بزيادة قدرها 6.05 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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