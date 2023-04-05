أبوحش شاب سعودي يعد 1000 وجبة رمضانية يوميًا بزنجبار إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش وطني للحديد والصلب ترفع رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية 6 خماسيات لـ النصر في دوري المحترفين الوحدة لا يخسر عند افتتاح التسجيل متسابق مغربي: أحلم بجائزة عطر الكلام لإسعاد والديّ إنقاذ حياة بنجلاديشي تعرض لحادث مروع ببريدة ليونيل ميسي يحسم موقفه من عرض الهلال توقيع اتفاقية إنشاء الوقف الخيري لجمعية أصدقاء اللاعبين بـ20 مليونًا مركز تنمية الحياة الفطرية ينفي صحة فيديو صيد أنثى وعل وصغيرها
وافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة “وطني للحديد والصلب” زيادة رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية.
وحسب قناة “العربية”، قالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تقرر زيادة رأس المال من 121.1 مليون ريال إلى 181.65 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 60.55 مليون ريال من بند “أرباح مبقاة”.
ولفتت إلى أن عدد الأسهم سيرتفع من 12.11 مليون سهم إلى 18.16 مليون سهم، بزيادة قدرها 6.05 مليون سهم.
وأشارت إلى أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.