وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية (للجنسين) على رتبتي (أستاذ مساعد) و(محاضر) بنظام العقود (دوام كامل) في مقر الجامعة الرئيسي بالقرعاء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أستاذ مساعد.

محاضر.

التخصصات المطلوبة:

الكيمياء العضوية.

الكيمياء.

فيزياء الجوامد (النانو).

فيزياء الجوامد.

التقنية الحيوية.

طريقة التقديم: