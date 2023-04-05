وظائف إدارية بـ الإدارة العامة لصحة السجون

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي المشتريات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .

2- أخصائي الموارد البشرية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي مشتريات

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2- أخصائي الموارد البشرية:

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