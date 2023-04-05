عرض الهلال سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً بالعالم شاهد.. شاب من القصيم يبيع أغرب سلعة على الإطلاق تنبيه لأهالي مكة المكرمة: أتربة مثارة حتى المساء عمومية شركة تهامة توافق على زيادة رأسمالها إلى 400 مليون ريال توزيع أكثر من 80 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين في حفر الباطن محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة أوكرانية توزع العصائر على الصائمين في شوارع مصر إقبال كبير من المعتمرين على استخدام حافلات مكة خلال رمضان قصة تبني وزيرة لـ طفل مشوه تخطف قلوب الجزائريين وظائف إدارية بـ الإدارة العامة لصحة السجون
أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي المشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .
2- أخصائي الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .
– من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي مشتريات
اضغط هنا
2- أخصائي الموارد البشرية:
اضغط هنا