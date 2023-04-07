وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير رئيسي/ عمليات تنظيم الأسواق الجديدة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

– مدير قسم التجوال التجاري: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة الاتصالات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)