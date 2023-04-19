وظائف إدارية شاغرة بشركة بترو رابغ

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت شركة بترو رابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تخطيط مؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– رئيس قسم التسويق الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، علوم البوليمر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)