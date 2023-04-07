وظائف إدارية شاغرة بشركة بوبا

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض
وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الامتثال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير التسعير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول التسعير (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير تنفيذي/ الموازنة العامة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)