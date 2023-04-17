وظائف إدارية شاغرة بشركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب رئيسي/ الإدارة المالية (رأس الخير): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– محلل مالي أول/ التكلفة (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد).
– أخصائي رواتب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)