وظائف إدارية شاغرة بفروع الخطوط السعودية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق العمليات الأرضية (الرياض).
– منسق العمليات الأرضية (جدة).
وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)