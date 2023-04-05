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وظائف إدارية شاغرة في الملاحة الجوية

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مساعد مدير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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