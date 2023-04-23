مباراة الاتحاد والهلال إلى الأشواط الإضافية الثلوج تغطي طرق النماص بعد الأمطار الغزيرة وظائف إدارية شاغرة في شركة البواني مهمة سرية لفرقة النخبة تجلي الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان برشلونة يقتحم قائمة خاصة في الدوري الإسباني صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود عمليات نهب واسعة في السودان شملت سيارات جديدة وآليات جماهير الاتحاد ترسم لوحة فنية في مدرجات الجوهرة مصر تجلي 436 مواطنًا من السودان ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض
أعلنت مجموعة شركات البواني للإنشاءات والمقاولات العامة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة البواني، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول إدارة مكتب: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي التوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة البواني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)