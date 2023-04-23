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وظائف إدارية شاغرة في شركة البواني

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة البواني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات البواني للإنشاءات والمقاولات العامة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة البواني

وأبرزت شركة البواني، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول إدارة مكتب: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي التوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البواني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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