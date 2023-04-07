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وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– موظف الاستقبال: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية.

– استشاري حلول/ مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– استشاري تقني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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