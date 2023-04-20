وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير قسم الامتثال التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير تطبيق الصحة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)