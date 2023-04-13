وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدقق داخلي أول.
– أخصائي اكتساب المواهب.
– موظف طلبات المستودعات.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 13 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)