وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم

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أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.
وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– رئيس الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، الأمن السيبراني، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)