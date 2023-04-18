وظائف إدارية شاغرة في هيئة المهندسين

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي إعلامي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والإعلام، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)