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وظائف إدارية شاغرة في هيئة المهندسين

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في هيئة المهندسين
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المهندسين

وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إعلامي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والإعلام، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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