وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكس ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع زيدان ألان ريكمان شرير هوليوود في ذاكرة جوجل الهلال يتصدر قائمة مميزة في الجولة الـ24 الإطاحة بـ 8 باكستانيين وبنجلادشيين لترويجهم الشبو بحفر الباطن الهلال يصل اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس مدير عام الجوازات يودع 75 إندونيسيًا بالورود بعد إجلائهم من السودان صيني يقود مباراة الهلال وأوراوا هالاند يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 1931
أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الحسابات/ الإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– تنفيذي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)