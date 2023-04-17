وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو لريادة الأعمال

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أعلن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة)، أو في أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في محافظة الظهران.
وأبرز مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل الاستثمار.
– مساعد الاستثمار.
– مدير الاستثمار.
وأوضح مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)