وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة الوقت: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.
– محاسب عام: شهادة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، المالية).
– مطور برمجيات وتطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر).
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)