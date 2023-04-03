وظائف إدارية شاغرة لدى STC

شاحن داخل نشافة ملابس يحدث دمارًا هائلًا بإسبانيا تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان مدارس الرياض وخريجوها يجسدون مفهوم الأسرة والعلاقة الممتدة إيلون ماسك يغير شعار تويتر لعملة دوج كوين المشفرة عمر السومة يواصل التألق مع العربي تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في السعودية حركة طائشة من سائق دراجات تكلف السباق خسائر فادحة توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون تعليم الأحساء يحقق في تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام رامز جلال لـ نهال عنبر وابنها: سأعاملكما بطريقة فجة
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل رئيسي/ تحليل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
– مدير إدارة محفظة النمو الجديد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).
– مشرف إدارة المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)