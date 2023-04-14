وظائف إدارية وفنية شاغرة في بنده

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التدقيق: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
– فني صيانة (عدد 4 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (أنظمة التبريد التدفئة، التهوية وتكييف الهواء).
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)