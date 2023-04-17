لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة العليان وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية أئمة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي حل مجلس الأمة الكويتي 2020 انتصارًا للإرادة الشعبية اشتباكات ليلية في حي الامتداد جنوب الخرطوم الهلال الأحمر بجدة يعيد النبض لمقيمة سورية الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم وحائل لحظة إفطار الصائمين ليلة 27 رمضان في الحرمين لقطات لأمطار غزيرة وسيول على حائل
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من القصيم، والرياض.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل مبيعات (القصيم).
– ممثل مبيعات الأعمال (الرياض).
– ممثل خدمة ما بعد البيع (الرياض).
– مهندس أول/ ما قبل البيع (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)