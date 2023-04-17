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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة العليان

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من القصيم، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات (القصيم).

– ممثل مبيعات الأعمال (الرياض).

– ممثل خدمة ما بعد البيع (الرياض).

– مهندس أول/ ما قبل البيع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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