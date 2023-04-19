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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– مهندس تقدير التكلفة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– أخصائي/ عمليات الإنتاج: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكيمياء، الميكانيكية، الأجهزة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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