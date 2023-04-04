وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج، وحائل.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تدريب أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– كيميائي (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء.
– مدير مشروع/ الهندسة المدنية (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)