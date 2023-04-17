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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف سامرف

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).

– مهندس تخطيط الإنتاج والإمداد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أبريل 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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