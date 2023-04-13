وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى (في جميع مناطق المملكة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير متجر.

المؤهل المطلوب:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات الإدارية والتجارية.

مكان العمل:

– جميع مناطق المملكة (فروع الشركة).

من ضمن المهام الوظيفية:

1- تأكد من تنفيذ جميع سياسات الشركة وإجراءاتها في جميع المتاجر.

2- العمل الميداني داخل المتجر.

3- المتابعة اليومية للمهام التي تم إنجازها من قبل خدمات العملاء والتقنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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