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وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بالتخصصات الإدارية والتقنية والمالية، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُشرف مراجعة داخلية.
2- مُحلّل دفاع أمن سيبراني.
3- أخصائي أول استشارات.
4- مدير قسم التخطيط الاستراتيجي.
5- مدير قسم التثقيف الإلكتروني.
6- مدير تنفيذ الشراكات.

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة الأعمال.
– الاقتصاد.
– علوم الحاسب.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة الحاسب.
– تقنيات التعليم.
– التعليم الإلكتروني.
– التصميم التعليمي.
– الإدارة العامة.
– التسويق.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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