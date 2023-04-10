وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بالتخصصات الإدارية والتقنية والمالية، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مُشرف مراجعة داخلية.
2- مُحلّل دفاع أمن سيبراني.
3- أخصائي أول استشارات.
4- مدير قسم التخطيط الاستراتيجي.
5- مدير قسم التثقيف الإلكتروني.
6- مدير تنفيذ الشراكات.
– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة الأعمال.
– الاقتصاد.
– علوم الحاسب.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة الحاسب.
– تقنيات التعليم.
– التعليم الإلكتروني.
– التصميم التعليمي.
– الإدارة العامة.
– التسويق.
– أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا