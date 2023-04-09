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وظائف بـ المعهد السعودي التقني للتعدين

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
وظائف بـ المعهد السعودي التقني للتعدين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر توفر وظائف تعليمية (رجال / نساء) بكالوريوس فأعلى، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدرس / مدرسة لغة إنجليزية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس / درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
3- أن يكون مؤهل المتقدم (بكالوريوس – ماجستير) بنظام الانتظام.
4- يفضّل أن يكون حاصلاً على شهادة تدريس مثل CELTA ، DELTA ، PGDE ، PGCE ، TEFL ، TESOL.
5- يفضّل أن يكون حاصلاً على درجة 6 أو أكثر في اختبار ايلتس أو درجة 70 في اختبار التوفل.
6- اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات يجريها القسم المختص.
7- اجتياز الفحص الطبي.
8- معادلة المؤهل إن كان من خارج المملكة العربية السعودية.

تنويه

– لا يعتبر هذا التقديم ترشيحاً نهائياً إنما هو تقديم فقط.
– تقديم معلومات خاطئة وغير صحيحة أثناء عملية تقديم الطلب سيؤدي إلى إلغاء طلب الترشيح.

التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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