وظائف بـ الهيئة السعودية للمقاولين للمواطنين فقط

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير المكتب التنفيذي.

محلل التخطيط الاستراتيجي.

محاسب.

قائد فريق التراخيص.

مدير الفرع الشرقي.

مدير فرع الغربية.

مدير خدمات المعلومات.

رئيس فريق العقود.

رئيس فريق المعارض والمؤتمرات.

مدير إداري.