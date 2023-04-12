ترامب يوجه إهانة قاسية لـ ماكرون وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التأمينات: 5 شروط لاستحقاق دعم ساند العريش استراحة للمزارع الأحسائي واستعادة لذكريات الماضي الصين: تطويق تايوان رسالة تحذير جدية موعد أذان المغرب اليوم 21 رمضان بجميع المناطق إيلون ماسك يستبدل تويتر بحرفه المفضل المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل شركة الأهلي إسناد تعلن عن 75 وظيفة شاغرة
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي) لحملة (الدبلوم) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).
6- الإلمام بالأدوات والتطبيقات المكتبية.
الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:
1- العمل كنقطة تواصل بين الإدارة والموظفين والعملاء والجهات الأخرى.
2- إدارة المعلومات في الوقت المناسب وبدقة..
3- إدارة وجدولة مواعيد الإدارة وإعداد الاجتماعات.
4- إجراء ترتيبات السفر والإقامة.
5- إعداد تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/21 الموافق 2023/04/12.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا