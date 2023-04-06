وظائف بـ شركة خدمات الملاحة الجوية SANS

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد إداري تنفيذي: