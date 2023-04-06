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وظائف بـ شركة خدمات الملاحة الجوية SANS Icon انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج Icon مشاهد توثق فرحة الأطفال والاحتفالات بـ القرقيعان Icon موعد أذان المغرب اليوم 15 رمضان بجميع المناطق Icon أهم 3 لقطات في لقاء فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني Icon مشاهد لتدفق سيول طريق السيل شمال الطائف Icon حساب المواطن: يمكن لمن يزاول نشاطاً تجارياً الاستفادة من الدعم Icon لاعب كويتي يرفض مواجهة إسرائيلي ببطولة العالم للمبارزة Icon مسؤولة تشادية تُثني على جهود المملكة الإنسانية Icon تذمر من تقديم الاختبارات في حفر الباطن والتعليم توضح ز Icon

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وظائف بـ شركة خدمات الملاحة الجوية SANS

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
وظائف بـ شركة خدمات الملاحة الجوية SANS
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد إداري تنفيذي:
المؤهلات والخبرات:
  • تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • الخبرة : 3 سنوات من الخبرة في الإدارة الكتابية والمكتبية.
محلل اكتساب المواهب:
المؤهلات والخبرات: 
  • الخبرة: 3 سنوات من الخبرة في اكتساب المواهب أو التوظيف.
  • التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادلها.
محلل أداء:
المؤهلات والخبرات:
  • المعرفة والخبرة:  3 سنوات من الخبرة في إدارة الأداء.
  • التعليم والشهادات:  درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية (BIS / MIS) / إدارة.
  • علاوة على ذلك، فإن SANS مسؤولة عن توفير وصيانة وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة في جميع أنحاء المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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