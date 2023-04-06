وظائف بـ شركة خدمات الملاحة الجوية SANS

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).