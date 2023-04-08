وظائف بـ مدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: فني كهربائي. أخصائي المشتريات. محلل نظم تكنولوجيا المعلومات. أخصائي اكتساب المواهب. محلل أنظمة. مشرف عقارات (Soft Services). مدير مالي. هندسة الأتمتة. محلل أعمال. أخصائي مهندس كهرباء. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).