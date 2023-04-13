وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أخصائي التخدير. طبيب عام ، الأشعة. أخصائي علم الأمراض. جراح الأوعية الدموية. طبيب ممرض أول – رعاية الطوارئ. كبير الممرضات السريرية – رعاية الأم / الطفل. ممرضة أول – غرفة العمليات. طبيب التخدير العام. جراحة تجميلية. طبيب كلى. جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب. طبيب عام – رعاية أولية للأطفال. طبيب أطفال عام. أخصائي العناية المركزة للبالغين. كبار محلل الأعمال. طبيب عام ، علم الديماتولوجيا. منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين. طبيب عام ، التخدير. والمزيد … طريقة التقديم: أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا