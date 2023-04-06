وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

سكرتير تنفيذي (3 وظائف) ثانوية فأعلى.

مهندس مدني.

مسؤول إداري (ثانوية فأعلى).

مساعد باحث.

أخصائي جودة.

أخصائي استمرارية الأعمال.

ممثل خدمات المرضى (ثانوية فأعلى).

أخصائي قانوني.

أخصائي الشؤون الرياضية.

أخصائي حقوق المرضى.

صيدلي إكلينيكي.

محلل أعمال.

مساعد صيانة.

منسق المرافق والصيانة.

مسؤول المشتريات.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).