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لحملة الثانوية فأعلى

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  سكرتير تنفيذي (3 وظائف) ثانوية فأعلى.
  •  مهندس مدني.
  •  مسؤول إداري (ثانوية فأعلى).
  •  مساعد باحث.
  •  أخصائي جودة.
  •  أخصائي استمرارية الأعمال.
  •  ممثل خدمات المرضى (ثانوية فأعلى).
  •  أخصائي قانوني.
  •  أخصائي الشؤون الرياضية.
  •  أخصائي حقوق المرضى.
  •  صيدلي إكلينيكي.
  •  محلل أعمال.
  •  مساعد صيانة.
  •  منسق المرافق والصيانة.
  •  مسؤول المشتريات.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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