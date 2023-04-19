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للعمل في عدة تخصصات

وظائف بـ مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف”

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
وظائف بـ مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. محلل فني متدرب (SMP).
  2. متدرب فني كهربائي (SMP).
  3. فني أجهزة I / II / III.
  4. متدرب فني أجهزة (SMP).
  5. متدرب فني ماكينات (SMP).
  6. مخطط مشروع الصيانة المدنية.
  7. متدرب فني ميكانيكي (SMP).
  8. والمزيد …

مزايا العمل في سامرف: (المصدر

  • رواتب تنافسية بدل مواصلات.
  • بدل السكن (3 رواتب) أو توفير سكن (مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).
  •  تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).
  •  بدل تعيين.
  • مكافأة الأداء السنوي.
  • مكافأة شهر رمضان.
  • برنامج تملك المنازل.
  • خطة ادخار مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.

طريقة التقديم:

أوضحت سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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