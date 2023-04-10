4 آلاف عامل و500 مُعَدة لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام مشاهد لفيضان سد ثراد بمنطقة الباحة وظائف بـ هيئة تطوير منطقة حائل إعصار نيوزيلندا يضرب من جديد تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية لحظات من الذعر عاشها ركاب طائرة بعد انفجار إطارها شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد في الباحة موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق الصحة: تسجيل 436 إصابةكورونا جديدة وتعافي 404 إمام مسجد في أمريكا يتعرض للطعن أثناء الصلاة
أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).