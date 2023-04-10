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وظائف بـ هيئة تطوير منطقة حائل

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
وظائف بـ هيئة تطوير منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي إدارة المشاريع.
  2. أخصائي إدارة الاستثمار والأصول.
  3. مدير إدارة الاستثمار وعلاقات المستثمرين.
  4. مدير عام الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص.
  5. مهندس إدارة المشاريع.
  6. أخصائي إدارة مشاريع.
  7. مهندس تكاليف.
  8. مدير إدارة التصاميم والدراسات الحضرية.
  9. أخصائي التخطيط الحضري – تخطيط مدن.
  10. مدير إدارة التخطيط البيئي.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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