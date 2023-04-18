إطلاق نار بالقدس والشرطة تطارد المنفذ موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق توقعات باستمرار أمطار جازان والباحة حتى الـ 8 مساءً وظائف بـ هيئة تقويم التعليم والتدريب مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 38 مئوية وأبها والباحة الأدنى الدعم السريع تعلن هدنة لوقف إطلاق النار لمدة يوم نماء تطلق حملة اختمها بفطرة لاستقبال زكاة الفطر بالفيديو.. سيول عارمة تحاصر المركبات في حائل ولي العهد أطلق العنان للمارد السعودي.. نقلة هائلة بالمملكة موقف إنساني للمملكة يتجلى في أزمة السودان
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).