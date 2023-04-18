وظائف بـ هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أخصائي عقود ومناقصات.

مدير إدارة المتابعة وعلاقات الموردين.

مشرف مخاطر.

إحصائي.

أخصائي عمليات اعتماد.

باحث أكاديمي.

أخصائي تطوير تنظيمي.

أخصائي اختبارات لغوية.

أخصائي اختبارات وقياس.

مساعد تعليمي.

أخصائي تقويم مدرسي.

مدير مشاريع.

أخصائي مشاريع.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة .

متعاون مقر اختبارات المحوسبة (عدة مدن). طريقة التقديم: أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).