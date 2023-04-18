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للعمل في عدة مدن

وظائف بـ هيئة تقويم التعليم والتدريب

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
وظائف بـ هيئة تقويم التعليم والتدريب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي عقود ومناقصات.
  • مدير إدارة المتابعة وعلاقات الموردين.
  • مشرف مخاطر.
  • إحصائي.
  • أخصائي عمليات اعتماد.
  • باحث أكاديمي.
  • أخصائي تطوير تنظيمي.
  • أخصائي اختبارات لغوية.
  • أخصائي اختبارات وقياس.
  • مساعد تعليمي.
  • أخصائي تقويم مدرسي.
  • مدير مشاريع.
  • أخصائي مشاريع.
  • مراقب مقر اختبارات المحوسبة.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة (عدة مدن).

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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