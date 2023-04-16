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وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير مكتب مساعد المدير العام.
  2. أخصائي تخطيط وميزنة.
  3. أخصائي الوثائق والأرشفة.
  4. مهندس أجهزة في الوقت الحقيقي.
  5. مهندس مراقبة الجودة.
  6. مهندسو معالجة بيانات الرادار.
  7. مهندس بصريات كهربائية.
  8. مطور ذكاء اصطناعي.
  9. مهندس نظام مضمن.
  10. مهندس CAM.
  11. فني إنتاج.
  12. مهندس برمجيات.
  13. فني ميكانيكي.
  14. مهندس ميكانيكي.
  15. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح حاليا عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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