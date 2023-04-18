وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون 149 إصابة جديدة بـ كورونا و331 حالة تعافٍ مياه الأمطار الغزيرة تداهم المنازل والمحال في حائل إهداء مصحف لكل معتكف من طبعة مجمع الملك فهد وزير الخارجية يصل إلى دمشق مشاهد لمياه الأمطار تغرق شوارع عفيف تحذير: عواصف وأمطار على مكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً الأمم المتحدة: مقتل 185 شخصًا في اشتباكات السودان الملك تشارلز يختار طبقًا فرنسيًا شهيرًا لحفل التتويج بيئة مكة تجهّز مسالخها لموسم عيد الفطر المبارك
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة مختلف المؤهلات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).