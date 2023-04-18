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وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة مختلف المؤهلات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • باحث أول.
  • أخصائي CSSU.
  • مترجم.
  • السكرتير التنفيذي.
  • أخصائي جودة.
  • مساعد باحث.
  • المشتري / المعجل.
  • مندوب خدمات المرضى.
  • أخصائي قانوني.
  • أخصائي رياضي أول.

طريقة التقديم

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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