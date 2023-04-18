وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة مختلف المؤهلات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

باحث أول.

أخصائي CSSU.

مترجم.

السكرتير التنفيذي.

أخصائي جودة.

مساعد باحث.

المشتري / المعجل.

مندوب خدمات المرضى.

أخصائي قانوني.

أخصائي رياضي أول.

طريقة التقديم

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).