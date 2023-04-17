وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل دفاع الأمن السيبراني (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، تقنية المعلومات).

– أخصائي أول تخطيط الموارد (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول القوالب (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء، علوم المواد/ البوليمر).

– مدير الرقابة المالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، او أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)