لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة العليان وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية أئمة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي حل مجلس الأمة الكويتي 2020 انتصارًا للإرادة الشعبية اشتباكات ليلية في حي الامتداد جنوب الخرطوم الهلال الأحمر بجدة يعيد النبض لمقيمة سورية الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم وحائل لحظة إفطار الصائمين ليلة 27 رمضان في الحرمين لقطات لأمطار غزيرة وسيول على حائل
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل دفاع الأمن السيبراني (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، تقنية المعلومات).
– أخصائي أول تخطيط الموارد (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول القوالب (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء، علوم المواد/ البوليمر).
– مدير الرقابة المالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، او أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)